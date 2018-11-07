ABD'de İlk Defa Kızılderili Kadınlar Mecliste

ABD Temsilciler Meclisinin 229 yıllık tarihinde ilk defa Kızılderili kadınlar seçimi kazandı.

ABD'de Kongre ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Demokratlar elde ederken Cumhuriyetçiler Senato'daki üstünlüğü korudu. Seçimde Kansas ve New Mexico eyaletlerinde ise bir ilk gerçekleşti, 229 yıllık meclis tarihinde ilk defa Kızılderili kadınlar meclise girebildi. Kansas 3'üncü Bölgede sandalyeyi kazanan Demokrat aday Sharice Davids, ABD tarihinde Kongre'ye seçilen ilk Kızılderili kadın oldu. Kısa süre sonra da New Mexico birinci bölgede seçimi kazanan Demokrat Partili Debra Haaland, seçimi kazanan ikinci Kızılderili kadın oldu. - WASHINGTON