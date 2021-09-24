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ABD'de Ida kasırgası nedeniyle yapılan toplantıda ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı

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ABD'de Ida kasırgası nedeniyle yapılan toplantıda ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı

ABD Louisiana'da Ida kasırgasıyla ilgili düzenlenen bir toplantıda cinsel içerikli yayınlar yapıldı. Yapılan açıklamada bilgisayar korsanlarının saldırıda bulunduğu ifade edilirken, yaşanan olay 'iğrenç ve talihsiz' olarak nitelendirildi.

Ida kasırgası nedeniyle yaşanan elektrik ve telefon kesintilerini tartışmak için sanal olarak bir araya gelen katılımcıların bazılarının bilgisayar ekranlarında cinsel içerikli görüntülerin yer aldığı görüldü.

The Advocate'nin haberine göre, elektrik şirketleri ve Louisiana eyaletinin kamu hizmet servisi, yaşanan aksaklıklar nedeniyle büyük tepki altında. Yaşanan bu olayın da söz konusu tepkilerin bir parçası olabileceği düşünülüyor.

Louisiana Kamu Hizmeti Komisyonu (PSC) Başkanı Craig Green, yaşanan olayla ilgili olarak "Talihsiz ve iğrençti. Görünüşe göre, bilgisayar korsanlarının yeterli elektriği ve internet erişimi var" ifadelerini kullandı.

Toplantı raporlarına göre, beş üyeli komisyon sorunu çözene kadar toplantıyı 15 dakika ertelemek zorunda kaldı. Grubun yönetici sekreteri ise, WGNO TV'ye, işin içinde birden fazla 'sahte hesap olduğunu' söyledi.

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Haber: ABD'de Ida kasırgası nedeniyle yapılan toplantıda ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı - Haberler
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