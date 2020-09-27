ABD'de içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi

27.09.2020 16:17 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:21

ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.

ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Lake Jackson kentinde şebeke suyunda ölümcül beyin yiyen amip tespit edildi. Kent sakinlerinden çeşme suyunu kullanmamalarını isteyen yetkililer, tehlikenin büyük olduğu ve kirli içme suyunun ölüme neden olacağı konusunda uyardı. Vatandaşlar açıklamanın ardından marketlere akın ederek su stoğu yapmaya başladı. Halk arasında beyin yiyen amip olarak bilinen 'naegleria fowleri' adlı tek hücreli canlının neden olduğu hastalığın insanlara su yoluyla burun veya gözden bulaşabiliyor. Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açıyor ve vakalar genellikle ölümcül oluyor. Enfeksiyonlar ABD'nin güney eyaletlerinde görülüyor. Florida'da 1962'den beri sadece 37 vaka rapor edildi.

(İHA)

ABD'de içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
ABD'de içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
ABD'de içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
ABD'de içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Halife Hafter Angela Merkel Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Çağla Şikel Halil Sezai Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Samatta Can Bartu Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Kaza Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 16:21:27. #1.14#
title