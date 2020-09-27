ABD'de içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi

ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.

ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Lake Jackson kentinde şebeke suyunda ölümcül beyin yiyen amip tespit edildi. Kent sakinlerinden çeşme suyunu kullanmamalarını isteyen yetkililer, tehlikenin büyük olduğu ve kirli içme suyunun ölüme neden olacağı konusunda uyardı. Vatandaşlar açıklamanın ardından marketlere akın ederek su stoğu yapmaya başladı. Halk arasında beyin yiyen amip olarak bilinen 'naegleria fowleri' adlı tek hücreli canlının neden olduğu hastalığın insanlara su yoluyla burun veya gözden bulaşabiliyor. Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açıyor ve vakalar genellikle ölümcül oluyor. Enfeksiyonlar ABD'nin güney eyaletlerinde görülüyor. Florida'da 1962'den beri sadece 37 vaka rapor edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı