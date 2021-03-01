Aynı iş yerinde çalışan iki kadın, öz kardeş olduklarını öğrendi

Bu halinden eser kalmadı! Rol için yapılan makyajdan sonra Tuba'yı kimse tanıyamadı

ABD'de aynı iş yerinde çalışan iki kadına sürekli olarak birbirlerine çok benzediklerini söylüyorlardı. Arkadaş oldukları için bu durumu dikkate almayan kadınlar, birbirlerinde aynı dövmeden olduğu fark etti. Bunun üzerine araştırma yapan kadınlar, kardeş olduklarını ve yıllar önce farklı ailelere verildiklerini öğrendi.

Connecticut eyaletinde Julia Tinetti (31) ve Cassandra Madison (32), 2013'te aynı barda çalışırken tanıştı. İkilinin zamanla iş arkadaşlıkları dostluğa dönüştü. Onları birlikte görenler, sürekli kardeş olup olmadıklarını sordu. Her yakın arkadaşlıkta olduğu gibi onlar da zamanla birbirlerine benzediklerini düşündü.

DÖVMELER YÜZÜNDEN FARK ETTİLER

Tinetti ve Madison'ın 2015'te yolları ayrıldı. İkili farklı yerlere taşınsa da bağlantıda kalmaya devam etti. Her şey ikisinde de Dominik Cumhuriyeti dövmesinin olduğunu fark etmeleri ile başladı.

BABASININ YANINA GİTTİ

İkisi de ABD'li ailelere evlatlık verildiklerini biliyordu, ancak evlatlık belgelerine göre anne isimleri ve doğum yerleri farklıydı. DNA testiyle biyolojik babasını bulan Madison, Dominik'e gitti. Burada babasının kendisi gibi kardeşini de evlatlık verdiğini öğrendi.

DNA TESTİ YAPTILAR

İki arkadaş DNA testi yaparak aynı anne ve babadan dünyaya geldiklerini öğrendi. 2016'da ölen biyolojik annelerinin neden farklı belge düzenlettiğini araştıran kardeşler, 'Mecbur kaldık' diyen babaları Adriano Luna Collado'yu affettiklerini söyledi.