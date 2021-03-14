ABD'de hava şartları nedeniyle 2 binden fazla uçuş iptal edildi
14.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:38
ABD'nin Colorado eyaletinde kar fırtınası nedeniyle bu hafta sonu yapılması planlanan 2 binden fazla uçuşun iptal edildiği duyuruldu.
ABD'nin Colorado eyaletinde kar fırtınası nedeniyle bu hafta sonu yapılması planlanan 2 binden fazla uçuşun iptal edildiği duyuruldu.
ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı'nda hafta sonu yapılması planlanan 2 binden fazla uçuş iptal edildi. Dün yaklaşık 750 uçuşun, bugünse 1300'den fazla uçuşun iptal edildiği aktarıldı. Havalimanı sözcüsü Emily Williams, iptallerin hem iniş hem de kalkış için uygulandığın belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı