ABD'de günlerdir kanalizasyon çukurunda kalan kadın böyle kurtarıldı
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ABD'de günlerdir kanalizasyon çukurunda kalan kadın böyle kurtarıldı

24.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:58
ABD'de günlerdir kanalizasyon çukurunda kalan kadın böyle kurtarıldı

ABD'nin Florida eyaletinde dün sabah kanalizasyon çukurundan bir kadın kurtarıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde dün sabah kanalizasyon çukurundan bir kadın kurtarıldı. Yetkililer, günlerdir kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğunu açıkladı.

Florida eyaletinin Atlantic Avenue kentinde günlerdir kayıp olan bir kadın, dün sabah saatlerinde kanalizasyon çukurundan kurtarıldı. İtfaiye yetkileri tarafından yapılan açıklamada, kadının 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda günlerce yaşam mücadelesi verdiğini ve yardım çığlıklarını yoldan geçenlerin duyduğunu belirtti.

KAÇ GÜNDÜR ÇUKURDA OLDUĞU BİLİNMİYOR

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çukurun üstüne bulunan kaldırımı kırarak, kanalizasyon çukurundan kadını merdiven yardımıyla çıkardı.  Polis, kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğunu, kanalizasyon çukuruna nasıl düştüğünü ve mağdurun kaç gündür bu çukurda kaldığını tespit edebilmek için inceleme başlattıklarını duyurdu.


ABD'de günlerdir kanalizasyon çukurunda kalan kadın böyle kurtarıldı
ABD'de günlerdir kanalizasyon çukurunda kalan kadın böyle kurtarıldı
ABD'de günlerdir kanalizasyon çukurunda kalan kadın böyle kurtarıldı
ABD'de günlerdir kanalizasyon çukurunda kalan kadın böyle kurtarıldı
ABD'de günlerdir kanalizasyon çukurunda kalan kadın böyle kurtarıldı
ABD'de günlerdir kanalizasyon çukurunda kalan kadın böyle kurtarıldı
ABD'de günlerdir kanalizasyon çukurunda kalan kadın böyle kurtarıldı
ABD'de günlerdir kanalizasyon çukurunda kalan kadın böyle kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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