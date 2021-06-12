ABD'de Floyd cinayetini kaydeden ve paylaşan kişiye Pulitzer ödülü verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de Floyd cinayetini kaydeden ve paylaşan kişiye Pulitzer ödülü verildi

ABD'de Floyd cinayetini kaydeden ve paylaşan kişiye Pulitzer ödülü verildi
Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz yıl ABD'de yaşanan korkunç olayda siyahi Geroge Floyd, bir polis memuru tarafından göz altına alınmak istenmiş ancak Floyd'un tepki göstermesi üzerine siyahi adamı yere yatıran polis, George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak ölümüne neden olmuştu. Yaşanan olayı kaydedip sosyal medya paylaşan Darnella Frzazier, ülkenin en önemli gazetecilik ödülü olarak bilinen Plutzer'in bu yıl ki "özel alıntı" ödülüne layık görüldü.

Beyaz polis memuru Derek Chauvin'in gözaltına aldığı 46 yaşındaki George Floyd'un boynuna diziyle bastırmasını kendi cep telefonuyla yaptığı kayıtla, bütün dünyaya aktaran genç kadının gösterdiği "cesaretten dolayı" bu ödülü layık görüldüğü bildirildi. Pulitzer tarafından yapılan yazılı açıklamada, olay olduğu sırada 17 yaşında olan Frazier'ın "Floyd cinayetini cesurca kayıt altına aldığı ve görüntülerin dünya çapında polis şiddetine karşı protestolara yol açmasının gerçeklik ve adalet arayışında vatandaş gazetecilerin oynadığı hayati rolü öne çıkardığı için" ödüle layık görüldüğü ifade edildi.

İZLENME REKORU KIRMIŞTI

Frazier, kayda aldığı görüntüleri Facebook hesabından paylaşmış ve bu görüntüler kısa sürede izlenme rekorları kırmıştı.Bu görüntülerin yayılmasının ardından polis şiddetine karşı ülke genelinde geniş çaplı protestolar düzenlendi. Yaklaşık 9 dakika 29 saniyelik görüntüler, yargılanan polis memuru Derek Chauvin davasında önemli delil olarak ön plana çıkmış ve genç kız mahkemede tanık olarak dinlenmişti. Görüntüleri çeken Frazier, geçen yıl "PEN America" edebiyat ve insan hakları örgütü tarafından yine cesaret ödülüne layık görülmüştü.

Milli Savunma Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
MSB: Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonla görüştü.
MSB: Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonla görüştü.
Bilal Çığrım
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Murat Kurum Boris Johnson Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de Floyd cinayetini kaydeden ve paylaşan kişiye Pulitzer ödülü verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 10:22:23. #1.15#

title