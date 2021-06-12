ABD'de Floyd cinayetini kaydeden ve paylaşan kişiye Pulitzer ödülü verildi

Geçtiğimiz yıl ABD'de yaşanan korkunç olayda siyahi Geroge Floyd, bir polis memuru tarafından göz altına alınmak istenmiş ancak Floyd'un tepki göstermesi üzerine siyahi adamı yere yatıran polis, George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak ölümüne neden olmuştu. Yaşanan olayı kaydedip sosyal medya paylaşan Darnella Frzazier, ülkenin en önemli gazetecilik ödülü olarak bilinen Plutzer'in bu yıl ki "özel alıntı" ödülüne layık görüldü.

Beyaz polis memuru Derek Chauvin'in gözaltına aldığı 46 yaşındaki George Floyd'un boynuna diziyle bastırmasını kendi cep telefonuyla yaptığı kayıtla, bütün dünyaya aktaran genç kadının gösterdiği "cesaretten dolayı" bu ödülü layık görüldüğü bildirildi. Pulitzer tarafından yapılan yazılı açıklamada, olay olduğu sırada 17 yaşında olan Frazier'ın "Floyd cinayetini cesurca kayıt altına aldığı ve görüntülerin dünya çapında polis şiddetine karşı protestolara yol açmasının gerçeklik ve adalet arayışında vatandaş gazetecilerin oynadığı hayati rolü öne çıkardığı için" ödüle layık görüldüğü ifade edildi.

İZLENME REKORU KIRMIŞTI

Frazier, kayda aldığı görüntüleri Facebook hesabından paylaşmış ve bu görüntüler kısa sürede izlenme rekorları kırmıştı.Bu görüntülerin yayılmasının ardından polis şiddetine karşı ülke genelinde geniş çaplı protestolar düzenlendi. Yaklaşık 9 dakika 29 saniyelik görüntüler, yargılanan polis memuru Derek Chauvin davasında önemli delil olarak ön plana çıkmış ve genç kız mahkemede tanık olarak dinlenmişti. Görüntüleri çeken Frazier, geçen yıl "PEN America" edebiyat ve insan hakları örgütü tarafından yine cesaret ödülüne layık görülmüştü.