ABD'de F-35 uçağı düştü
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ABD'de F-35 uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35A tipi savaş uçağının Florida'da düştüğü bildirildi.

ABD'de F-35 uçağı düştü
20.05.2020 07:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 07:44

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35A tipi savaş uçağının Florida'da düştüğü bildirildi. Florida'da Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamada, 58. filoya bağlı F-35A uçağının rutin bir uçuş sırasında yerel saatle 21: 30 sularında inmek üzere iken düştüğü kaydedildi. Uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Geçen hafta da aynı üsten havalanan bir F-22 Raptor tipi savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü. ABD Hava Kuvvetlerinin en pahalı uçaklarının aynı üste kısa bir süre aralıkla düşmesi dikkat çekti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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