ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
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ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada

ABD'de siyahi bir adamın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar yağmalama ve şiddet eylemlerine dönüştü. Eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı seyir halindeyken yağmalaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

31.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:24

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun siyahi bir vatandaşı boğarak öldürmesinin ardından başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüştü. Binaların yakıldığı ve dükkanların yağmalandığı protestolarda, bir kargo şirketine ait tırın eylemciler tarafından yağmalanması cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

1 YAĞMACI VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd, bir polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürüldü. Olaya ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından kentte başlayan protestolarda binalar yakıldı ve yağmalar başladı. Dükkan sahipleri yağmalara karşı silahla önlem almasının ardından göğsündenvurulan bir yağmacı hayatını kaybetmişti.

SEYİR HALİNDEKİ TIRI YAĞMALADILAR

Birçok kente yayılan protesto ve yağma olaylarında yolları kapatan eylemciler geçen araçlara da zarar veriyor. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, UPS şirketine ait bir tır seyir halindeyken eylemciler tarafından yağmalanıyor.

ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada

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