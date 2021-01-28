ABD'de evli çiftin düğün hediyesinden paraya sarılmış nasihat notları çıktı
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ABD'de evli çiftin düğün hediyesinden paraya sarılmış nasihat notları çıktı

28.01.2021 17:36 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:41
ABD'de evli çiftin düğün hediyesinden paraya sarılmış nasihat notları çıktı

ABD'de Kathy and Brandon Gunn çifti, akrabaları Alison tarafından düğün gününde verilen hediyedeki "ilk kavganızda açın" zarfını unutarak, 9 yıl sonra açtı.

ABD'de Kathy and Brandon Gunn çifti, akrabaları Alison tarafından düğün gününde verilen hediyedeki "ilk kavganızda açın" zarfını unutarak, 9 yıl sonra açtı. Zarfın içinden paraya sarılmış nasihat notları çıktı.

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan ve 2012 yılında evlenen Kathy and Brandon Gunn çifti, akrabaları tarafından zarf içinde verilen evlilik hediyesini unuttu. Çift 9 yıl sonra akıllarına gelen hediyeyi açmaya karar verdi. Zarfın içindeki hediyede gelin ve damata yazılmış eğlenceli ancak, bir o kadar da öğretici tavsiyeler bulunuyordu.

"İLK KAVGANIZDA ZARFI AÇIN"

Evli çift zarfı açtığında gördükleri şey karşısında şaşkına döndü. Zarftan paraya sarılı çiftin adı yazılı "İlk kavga etmeleri halinde" açmak üzere yazılmış iki not çıktı.  Alison adlı akrabaları tarafından yazılan notta, "Kathy, git pizza veya karides gibi ikinizin de beğendiği bir şey getir. Brandon sen de git çiçek ve bir şişe içki getir. Kayvaga etmemenizi isteyen Alison Teyze'niz"  ifadeleri yer aldı. Akrabalarının notu gören çift duygulandığıklarını ifade ederek, " 9 yıldır duruyordu. Açmayı unuttuk. ve baktık ki bizlere nasihat içerikli bir mektup. Çok özel ve duygusal bir an hissettik" dedi. 


ABD'de evli çiftin düğün hediyesinden paraya sarılmış nasihat notları çıktı
ABD'de evli çiftin düğün hediyesinden paraya sarılmış nasihat notları çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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