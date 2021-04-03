ABD'de ev partisine silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
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ABD'de ev partisine silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de ev partisine silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir ev partisindeki kişilere yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Wilmington şehrinde parti düzenlenen bir evden çok sayıda silah sesinin duyulması üzerine olay yerine gelen polis, 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını tespit etti.

Yaralıların yakınlardaki New Hanover Bölge Tıp Merkezinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Wilmington Polis Departmanı, dün gece geç saatlerde yaşanan olayla ilgili, saldırının sebebi ve saldırganın kimliğinin araştırıldığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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