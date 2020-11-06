ABD'de doğum yapan hamile kadın oyunu hastaneden kullandı
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ABD'de doğum yapan hamile kadın oyunu hastaneden kullandı

06.11.2020 09:49 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:53
ABD'de doğum yapan hamile kadın oyunu hastaneden kullandı

ABD'deki kritik seçimden bir gün önce doğum yapan Megan Walker adlı seçmen, "Hastalar için Oy" adlı uygulamasıyla hastaneden oy kullandı.

ABD'deki kritik seçimden bir gün önce doğum yapan Megan Walker adlı seçmen, "Hastalar için Oy" adlı uygulamasıyla hastaneden oy kullandı.

ABD'de önceki gün yapılan 59. başkanlık seçimlerinin 1900'dan bu yana en yüksek katılım oranına sahip olurken,  Pennsylvania'nın Tarentum kentinde yaşayan Megan Walker, seçimden bir gün önce hastanede doğum yaptı. Seçimde oy kullanmak istediğini belirten Walker, "Hastalar için Oy" adlı uygulamasıyla hastanede oy kullandığı belirtildi. Walker, yaptığı açıklamada, "Seçim gününden hemen önce doğum yapmak tamamen beklenmedik bir şeydi. Bebeğimiz erken geldi. Seçim önemliydi. İmkan verildi, oyumu hastanede kullandım" dedi.


- Abd
ABD'de doğum yapan hamile kadın oyunu hastaneden kullandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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