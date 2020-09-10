ABD'de devam eden orman yangını nedeniyle San Francisco turuncu sabah uyandı
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ABD'de devam eden orman yangını nedeniyle San Francisco turuncu sabah uyandı

ABD'nin batı eyaletleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar Oregon eyaletinde beş kasabayı yok etti. California'nın San Francisco kentinde ise gökyüzü turuncu renge boyandı.

ABD'de devam eden orman yangını nedeniyle San Francisco turuncu sabah uyandı
10.09.2020 07:52 | Son Güncelleme: 10.09.2020 08:05

Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki eyaletler orman yangınlarıyla mücadele halinde. Oregon'da eyaletin farklı noktalarda süren yangınlar yerleşim yerlerine sıçradı. Detroit, Lane County, Blue River ve Vida kasabaları büyük ölçüde yok oldu. San Francisco kentinde uyananlar ise turuncu bir sabah uyandı.

YÜZLERCE EV KÜLE DÖNDÜ

Kuzeye doğru ilerleyen yangın toplamda 10 binden fazla kişinin yaşadığı Phoenix ve Talent'a ağır hasar verdi. Yüzlerce ev küle döndü. Eyalet genelinde çok sayıda kasabada evleri boşaltma çağrısı yapıldı. Tahliye emri yüz binlerce kişiyi kapsıyor.

Yetkililer rekor sayıda ölüm yaşanmasından endişeli. Benzeri görülmemiş sıcaklık ve hızı saatte onlarca kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yangınlar hızla yayılıyor.

800 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN KÜLE DÖNDÜ

Orman yangınlarından en çok etkilenen eyaletlerden biri de California. Eyalette 15 Ağustos'tan bu yana 900'ü aşkın orman yangını çıktı. 800 bin hektardan fazla alan küle döndü.

SAN FRANCISCO TURUNCUYA BÜRÜNDÜ

Yangınlar San Francisco kentinde gökyüzünün rengini değiştirdi. Mavi okyanus ve gökyüzü fotoğraflarıyla akıllara kazınan kentte neredeyse her yer turuncuya büründü.

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