ABD'de dehşete düşüren görüntü! Durakta otobüs bekleyen kadını ayakkabı bağıyla boğmaya kalktı

Abd'nin Florida eyaleti, Miami-Dade ilçesindeki otobüs durağında meydana gelen olayda 27 yaşındaki Aaron Quinones adındaki adam, hiç tanımadığı bir kadını ayakkabı bağcığıyla boğmaya kalkıştı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA



Güvenlik kameralarındaki görüntülerde kadının bankta otobüs beklerken telefonuyla ilgilendiği görülüyor. Ayakkabı bağını çıkaran adamın ise etrafı kolaçan ettikten sonra kadının arkasına geçerek bağ ile boğmaya çalıştığı görülüyor.

SALDIRGANLA DAKİKALARCA BOĞUŞUYOR

Olay anında adamla dakikalarca boğuşan kadının yardımına ise bir süre sonra ise başka birinin geldiği görülüyor.

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