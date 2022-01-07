ABD'de dehşete düşüren görüntü! Durakta otobüs bekleyen kadını ayakkabı bağıyla boğmaya kalktı - Haberler
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ABD'de dehşete düşüren görüntü! Durakta otobüs bekleyen kadını ayakkabı bağıyla boğmaya kalktı

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ABD'de otobüs durağında bekleyen kadın, arkasından gizlice yaklaşan şahsın saldırısına uğradı. Saldırgan tanımadığı kadını ayakkabı bağıyla boğmaya çalışırken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde kadının uzun süre saldırganla boğuştuğu, bir süre sonra ise başka birinin geldiği görülüyor.

Abd'nin Florida eyaleti, Miami-Dade ilçesindeki otobüs durağında meydana gelen olayda 27 yaşındaki Aaron Quinones adındaki adam, hiç tanımadığı bir kadını ayakkabı bağcığıyla boğmaya kalkıştı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Güvenlik kameralarındaki görüntülerde kadının bankta otobüs beklerken telefonuyla ilgilendiği görülüyor. Ayakkabı bağını çıkaran adamın ise etrafı kolaçan ettikten sonra kadının arkasına geçerek bağ ile boğmaya çalıştığı görülüyor.

ABD'de dehşete düşüren görüntü! Durakta otobüs bekleyen kadını ayakkabı bağıyla boğmaya kalktı

SALDIRGANLA DAKİKALARCA BOĞUŞUYOR

Olay anında adamla dakikalarca boğuşan kadının yardımına ise bir süre sonra ise başka birinin geldiği görülüyor.

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