ABD'de Corona Virüsünden Can Kaybı Daha da Artabilir Amerika genelinde virüs vakalarında büyük bir artış var. George Washington Üniversite'sinin yayınladığı bir araştırmaya göre Ekim'e kadar 180 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybedecek.

Amerika genelinde virüs vakalarında büyük bir artış var. George Washington Üniversite'sinin yayınladığı bir araştırmaya göre Ekim'e kadar 180 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybedecek. Ayrıntılar Begüm Dönmez Ersöz'de Kaynak: DailyMotion.com