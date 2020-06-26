ABD'de Corona Virüsünden Can Kaybı Daha da Artabilir
Amerika genelinde virüs vakalarında büyük bir artış var. George Washington Üniversite'sinin yayınladığı bir araştırmaya göre Ekim'e kadar 180 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybedecek.
26.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:02
Amerika genelinde virüs vakalarında büyük bir artış var. George Washington Üniversite'sinin yayınladığı bir araştırmaya göre Ekim'e kadar 180 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybedecek. Ayrıntılar Begüm Dönmez Ersöz'de
Kaynak: DailyMotion.com