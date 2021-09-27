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ABD'de cinayet vakaları geçen yıl yüzde 30 arttı

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
ABD'de cinayet vakaları geçen yıl yüzde 30 arttı

ABD'de yayınlanan rapor, ülkede 2020 yılında cinayet vakalarının bir önceki yıla göre yüzde 30 arttığını ortaya koydu.

ABD'de yayınlanan rapor, ülkede 2020 yılında cinayet vakalarının bir önceki yıla göre yüzde 30 arttığını ortaya koydu.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) yayınladığı 2020 yılı Federal Suç İstatistik Raporu'na göre, 2020'da ülkede işlenen cinayetler bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak, kayıtlardaki en hızlı yükselişi kaydetti.

Raporda aynı dönemde şiddet suçlarında da yüzde 5 artış olduğu kaydedilirken, FBI'a bildirilen suçların genelinde yüzde 6 düşüş görüldü.

21 bin 500'den fazla cinayetin işlendiği 2020 yılının, cinayet sayısı bakımından 1990'ların ortalarını yeniden yakaladığı, ancak 100 binde 6,5 olarak gerçekleşen cinayet oranının 1980 ve 1990'lı yılların halen yaklaşık yüzde 40 altında olduğu belirtildi.

FBI'ın yıllık suç istatistik raporları, ABD'deki suçlar üzerine en detaylı ve resmi kayıt olarak kabul görmekle birlikte, ülkede işlenen suçların tamamını yansıtmıyor.

Yerel emniyet teşkilatlarının rapor için bildirim yapması zorunlu tutulmadığından, 2020 yılı raporunun ülkedeki teşkilatların yaklaşık yüzde 85'inin katılımıyla hazırlandığı bildirildi.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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