ABD'de Çin yapımı droneların uçuşu yasaklandı

ABD'de Çin yapımı droneların uçuşu yasaklandı

Amerika Birleşik Devletleri İçişleri bakanlığına ait Çin yapımı olan veya parçalarını kullanan droneların kullanımını ulusal güvenlik sebebiyle yasakladı. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'den "Çin tehdidini abartmayı bırakma" çağrısında bulundu

01.11.2019 17:38
ABD'de Çin yapımı droneların uçuşu yasaklandı

Amerika Birleşik Devletleri'de (ABD) İçişleri Bakanlığına ait Çin yapımı olan insansız hava aracı droneların kullanımı yasakladı.


Bakanlığın drone programını gözden geçirdiğini belirten ABD İçişleri Bakanı David Bernhardt, ulusal güvenlik riski taşıdığı gerekçesiyle Çin yapımı ve Çinli parçalarla üretilen droneların uçuşuna son verildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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