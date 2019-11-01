ABD'de Çin yapımı droneların uçuşu yasaklandı
Amerika Birleşik Devletleri İçişleri bakanlığına ait Çin yapımı olan veya parçalarını kullanan droneların kullanımını ulusal güvenlik sebebiyle yasakladı. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'den "Çin tehdidini abartmayı bırakma" çağrısında bulundu
Amerika Birleşik Devletleri'de (ABD) İçişleri Bakanlığına ait Çin yapımı olan insansız hava aracı droneların kullanımı yasakladı.
Bakanlığın drone programını gözden geçirdiğini belirten ABD İçişleri Bakanı David Bernhardt, ulusal güvenlik riski taşıdığı gerekçesiyle Çin yapımı ve Çinli parçalarla üretilen droneların uçuşuna son verildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle