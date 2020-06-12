ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de, ciddi risk grubunda bulunan 18 milyon kişinin sağlık güvencesinin olmadığı ortaya çıktı. Ülkede, koronavirüs testi ücretsiz fakat hastalığın tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor.

12.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:28

Sahip olduğu 2 milyonu aşkın vaka ve 115'ini geçkin ölümle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkezi olan ABD'de ciddi risk grubunda bulunan 18 milyon kişinin, Kovid-19'a yakalandığında tıbbi bakım masraflarını karşılayacak yeterli sağlık sigortasına sahip değil.

Söz konusu 18 milyon kişi, koronavirüsten daha çok ölümün gerçekleştiği siyahiler, yerli Amerikalılar, Hispanikler, Asyalılar, Latinler ve diğer azınlık gruplarını bünyesinde barındırıyor.

KOVİD-19 HASTASININ MASRAFLARI 30 BİN DOLAR TUTUYOR

Trump yönetiminin koronavirüs yardım programı, tüm Amerikalılar için virüs testinin ücretsiz olmasını sağlıyor, ancak aynı durum yatarak tedavide geçerli değil. Ülkede bir Kovid-19 hastasının hastane masrafları en az 30 bin dolar tutuyor.

SİYAHİ VE DİĞER AZINLIKLARIN HASTA OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

ABD'de Harvad Tıp Fakültesi ve Hunter College tarafından yapılan araştırmaya göre siyahi ve diğer azınlık topluluklarında bulunan azınlıkların hem ciddi Kovid-19 hastası olması hem desigortasız çalışma oranı diğerlerine göre çok daha yüksek.

Öte yandan, salgın ABD ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Ülkede işsizlik oranı geçen ay yüzde 14,7'ye kadar çıktı. Düşük sigorta ya da sigortasızlık, düşük gelir ve koronavirüs pandemisinin ortak saldırısı; siyah Amerikalıları beyaz muadillerine göre büyük bir riske atıyor.

AMERİKAN TOPLUMUNUN ÖLÜMCÜL EŞİTSİZLİĞİ

Araştırmada, düşük riskli veya sigortasız olma riskinin, siyah Amerikalılar arasında % 52, yerli Amerikalılar arasında ise % 90 daha yüksek olduğu bulundu.

Pandemi, Ocak ayında ABD'ye ulaşmadan önce bileAmerikalıların yüzde 14'ü tıbbi müdahaleyi tamamen ertelediğini veya atladığını, çünkü maddi yükü göze alamayacaklarını açıklamıştı.

Çalışmanın başyazarı Dr. Adam Gaffney, "Salgın Amerikan toplumunun ve Amerikan sağlık hizmetlerinin ölümcül eşitsizliğini ortaya koyuyor. Yoğun bakım ünitemiz fakir ve azınlık hastalarla dolu; zaten Kovid-19'un kendisi, tıbbi masraflarla iflas edileceği endişesi olmadan da yeterince korkutucu" ifadelerini kullandı.

ABD'DE SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 977 artarak 115 bin 166'ya, vaka sayısı ise 21 bin 30 artışla 2 milyon 67 bin 407'ye ulaştı.

ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor

İlgili Haberler

George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı

Dünya Manşet

Haberler

Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi Haber
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak Haber
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Haber
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Haber
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı Haber
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi Haber
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Cinsel içerikli sitelere sattığı videolar, ünlü fenomeni milyoner yaptı
Cinsel içerikli sitelere sattığı videolar, ünlü fenomeni milyoner yaptı
Bombalanınca tesadüfen keşfedildi! Şimdilerde turist akınına uğruyor
Bombalanınca tesadüfen keşfedildi! Şimdilerde turist akınına uğruyor
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Bülent Korkmaz Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Türk Ankara Antalya
Şu an buradasınız: ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 00:32:15. #1.14#
title