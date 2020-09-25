- ABD'de ceza alan suçlu kelepçelendiği sırada mahkeme salonundan kaçtı
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- ABD'de ceza alan suçlu kelepçelendiği sırada mahkeme salonundan kaçtı

25.09.2020 21:32 | Son Güncelleme: 25.09.2020 21:36

- ABD'de ceza alan suçlu kelepçelendiği sırada mahkeme salonundan kaçtı ABD'nin Ohio eyaletinde bir suçlu polis tarafından kelepçelendiği sırada mahkeme salonundan koşarak kaçtı.

- ABD'de ceza alan suçlu kelepçelendiği sırada mahkeme salonundan kaçtı

OHIO - ABD'nin Ohio eyaletinde bir suçlu polis tarafından kelepçelendiği sırada mahkeme salonundan koşarak kaçtı.

ABD'nin Ohio eyaletinde Highland County bölgesinde uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesi ile bugün mahkemeye çıkartılan Nickolaus Garrison isimli şahıs, hakim tarafından suçlu bulunarak 1 yıl hapis ve 2 bin 500 Dolar para cezasına çarptırıldı. Cezasının okunmasının ardından kelepçelendiği sırada polisin elinden kurtulan Garrison, mahkeme salonunda koşarak kaçtı. Garrison'ı yakalamaya çalışan polislerden biri ise merdivenlerden düşerek dört kaburga kemiğini kırdı. Olay anı ise mahkeme salonunda bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Şerif yardımcısı onu en kısa yoldan durdurmaya çalışmak için mümkün olan her şeyi yaptı. Ne yazık ki yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Garrison'u arama çalışmaları sürerken, polis halktan destek istedi.

- ABD'de ceza alan suçlu kelepçelendiği sırada mahkeme salonundan kaçtı
- ABD'de ceza alan suçlu kelepçelendiği sırada mahkeme salonundan kaçtı
- ABD'de ceza alan suçlu kelepçelendiği sırada mahkeme salonundan kaçtı
- ABD'de ceza alan suçlu kelepçelendiği sırada mahkeme salonundan kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

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