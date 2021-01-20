ABD'de, UFO olduğu iddia edilen cismin elektrik lambası olduğu ortaya çıktı

Kuzey Dakota'da çekildiği belirtilen bir video izleyenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde yer alan cismin 'UFO' olduğu öne sürülürken, dünyada konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı. Gerçek ise kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Görüntülerdeki cismin elektrik direğinin lambaları olduğu anlaşıldı.

Dünya dışında yaşayan varlıkların olup olmadığı hala uzmanların tarafından tartışılan konular arasında yer alıyor. Bugüne kadar dünyanın birçok yerinden servis edilen görüntülerde, anlam verilemeyen cisimlere UFO benzetilmesi yapılırken, bu görüntülere bir yenisi daha eklendi.

VİEOYU GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde bir kişinin cep telefonuna yansıyan görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Amatör olarak yapılan çekim YouTube yüklenirken, kısa sürede binlerce paylaşım ve yorum aldı.

DAİRESEL HAREKETLER ÇİZDİĞİ GÖRÜLDÜ

Görüntüyü çeken kişi nesneye zoom yapınca parlak ışığın küçük noktalar halinde yer aldığı görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları ise bunu 'Uçan daireler' olarak adlandırdı. Öte yandan küçük noktaların dairesel hareketler çizdiği de dikkatlerden kaçmadı.

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Öte yandan görüntülerin ise UFO'ya ait olmadığı, gerçeğin de çok farklı olduğu ortaya çıktı. Kullanıcılar görüntülerin çekildiği yer için haritadan arama yaparken, ışıklı belirsiz cismin elektrik lambasına ait olduğu görüldü.