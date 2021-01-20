ABD'de, UFO olduğu iddia edilen cismin elektrik lambası olduğu ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

ABD'de, UFO olduğu iddia edilen cismin elektrik lambası olduğu ortaya çıktı

20.01.2021 12:04 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:41

Kuzey Dakota'da çekildiği belirtilen bir video izleyenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde yer alan cismin 'UFO' olduğu öne sürülürken, dünyada konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı. Gerçek ise kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Görüntülerdeki cismin elektrik direğinin lambaları olduğu anlaşıldı.

Dünya dışında yaşayan varlıkların olup olmadığı hala uzmanların tarafından tartışılan konular arasında yer alıyor. Bugüne kadar dünyanın birçok yerinden servis edilen görüntülerde, anlam verilemeyen cisimlere UFO benzetilmesi yapılırken, bu görüntülere bir yenisi daha eklendi.

VİEOYU GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde bir kişinin cep telefonuna yansıyan görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Amatör olarak yapılan çekim YouTube yüklenirken, kısa sürede binlerce paylaşım ve yorum aldı.

DAİRESEL HAREKETLER ÇİZDİĞİ GÖRÜLDÜ

Görüntüyü çeken kişi nesneye zoom yapınca parlak ışığın küçük noktalar halinde yer aldığı görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları ise bunu 'Uçan daireler' olarak adlandırdı. Öte yandan küçük noktaların dairesel hareketler çizdiği de dikkatlerden kaçmadı.

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Öte yandan görüntülerin ise UFO'ya ait olmadığı, gerçeğin de çok farklı olduğu ortaya çıktı. Kullanıcılar görüntülerin çekildiği yer için haritadan arama yaparken, ışıklı belirsiz cismin elektrik lambasına ait olduğu görüldü.

ABD'de, UFO olduğu iddia edilen cismin elektrik lambası olduğu ortaya çıktı
ABD'de, UFO olduğu iddia edilen cismin elektrik lambası olduğu ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Mesut Özil Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Doğalgaz Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de, UFO olduğu iddia edilen cismin elektrik lambası olduğu ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 12:42:13. #1.14#
title