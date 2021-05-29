ABD'de bir kafe sahibi maske takan müşterilerinden 5 dolar bağış istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de bir kafe sahibi maske takan müşterilerinden 5 dolar bağış istiyor

ABD'de bir kafe sahibi maske takan müşterilerinden 5 dolar bağış istiyor
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Kovid-19 aşısı olan kişiler için maske zorunluluğunun kaldırıldığı ABD'nin California eyaletindeki bir kafe, maske takan müşterilerinden 5 dolar ücret aldığı ve buradan biriken parayı bir yardım derneğine bağışladığını açıkladı.

Kovid-19 aşısı olan kişiler için maske zorunluluğunun kaldırıldığı ABD'nin California eyaletindeki bir kafe, maske takan müşterilerinden 5 dolar ücret aldığı ve buradan biriken parayı bir yardım derneğine bağışladığını açıkladı.

ABD merkezli NBC News'in haberine göre, California'nın Mendocino bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki Chis Castleman işlettiği kafenin kapısına maske takan müşterilerden 5 dolar ücret alınacağını belirten bir tabela yazdı.

Castleman, NBC'ye yaptığı açıklamada, "Yaşadıkları toplumu maske takacak kadar umursadığını iddia eden kişilerden bir yardım kuruluşu için 5 dolar istemenin çok da bir şey olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Yerel yönetimin 2020 Haziran'da Kovid-19 salgını nedeniyle herkese maske zorunluluğu getirmesinin ardından kafesini geçici bir süreliğine kapattığını ve bu süreçte zarara uğradığını belirten Castleman, "Yönetim her şeyi kapattı. Maske bence etkili olmayan bir önlemdi." yorumunu yaptı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), mayıs ayı başında aşı olan kişilerin artık maske takma zorunluluğu olmadığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran kabin görevlisinin 2 dişini kırdı
Maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran kabin görevlisinin 2 dişini kırdı
Koronayla ilgili skandal rapor: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi
Koronayla ilgili skandal rapor: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Muharrem İnce İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ozan Tufan Merih Demiral Dorukhan Toköz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de bir kafe sahibi maske takan müşterilerinden 5 dolar bağış istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 17:24:01. #1.16#

title