ABD'de bir düğünde 147 kişi koronavirüse yakalandı, 3'ü hayatını kaybetti Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunan ABD'de, kapalı mekanda yapılan bir düğün nedeniyle 147 kişi virüse yakalandı. Düğünle bağlantısı tespit edilen 3 kişi de virüsten öldü.

ABD'nin Maine eyaletinde kapalı mekanda yapılan bir düğün nedeniyle 147 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken 3'ü hayatını kaybetti.

Maine Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) Direktörü Dr. Nirav Şah, yaptığı açıklamada, 7 Ağustos'ta kapalı mekanda yapılan bir düğünle ilgili 147 vakaya rastladıklarını söyledi.

HAPİSHANE VE BAKIMEVİNDE SALGINA YOL AÇTILAR

Söz konusu düğüne katılan kişilerin bir hapishane ve bakımevinde salgına yol açtığını belirten Şah, vakaların 56'sının düğünün davetlileri ya da bu kişilerin temas ettiği kişiler, 72'sinin ise düğüne katılan bir davetlinin çalıştığı hapishanedeki kişiler olduğunu kaydetti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şah, yine düğüne katılan bir kişinin aile üyesinin çalıştığı bir yaşlı bakımevindeki 19 vakanın da bu düğün ile bağlantılı olduğu sonucuna ulaştıklarını ve yine düğünle bağlantısı tespit edilen 3 kişinin de virüsten dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı.

KATILIMCI SAYISI AŞTI, SOSYAL MESAFE İHLAL EDİLDİ

Söz konusu düğünde katılımcı sayısının 50 kişi limitini aştığını ve düğünde sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiğini öğrendiklerini aktaran Şah, sonrasında bu kişilere filyasyon takibi yaparak böyle bir sonuca ulaştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA