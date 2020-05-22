ABD'de bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
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ABD'de bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu

NEW ABD'nin Virginia eyaletinde bir aile, yolda bulduğu yaklaşık 1 milyon dolar nakit parayı polise teslim etti.

ABD'de bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
22.05.2020 00:11 | Son Güncelleme: 22.05.2020 00:11

NEW ABD'nin Virginia eyaletinde bir aile, yolda bulduğu yaklaşık 1 milyon dolar nakit parayı polise teslim etti.

Yerel medyadaki haberlere göre, Schantz ailesi araç kullanırken öndeki araca çarpmamak için aniden direksiyon kırdığı yolun ortasında çöp torbasına benzeyen bir nesneyi çiğnedi.

Yol ortasındaki torbayı çöpe atmak için araçlarından inen aile fertleri, yolun kenarında benzer bir torba daha bulunduğunu gördü ve ikisini de alarak kullandıkları kamyonetin arkasına attı.

Akşam eve geldiklerinde çöpe atmak için torbaları alan aile üyeleri, torbanın içinde küçük plastik paketler olduğunu fark etti.

Torbaların içini açıp bakan aile üyeleri, yaklaşık 1 milyon dolara yakın nakit para olduğunu gördü.

"Doğru olanı yaptılar"

Anne Emily Schantz, hemen polisi arayarak parayı teslim ettiklerini belirterek, "Çünkü bize ait olan bir şey değildi." dedi.

Torbaları teslim alan Caroline Polis Departmanından Scott Moser da Schantz ailesiyle gurur duyduklarını ifade ederek, "Ailenin parayı iade etmesi gerçekten karakterini gösteriyor. Eminim bu kararı vermek kolay değildi, neredeyse 1 milyon dolar nakit. Ama doğru olanı yaptılar." diye konuştu.

Moser, para torbalarının bir bankaya nakil için posta servisine ait olduğunu zannettiklerini aktararak olayı araştırdıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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