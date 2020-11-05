ABD'de başkanlık seçiminde Müslüman seçmenlerin yüzde 69'u Biden'ı destekledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

ABD'de başkanlık seçiminde Müslüman seçmenlerin yüzde 69'u Biden'ı destekledi

05.11.2020 19:39 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:43
ABD'de başkanlık seçiminde Müslüman seçmenlerin yüzde 69'u Biden'ı destekledi

ABD'de yaşayan Müslüman seçmenlerin yüzde 69'nun, 3 Kasım başkanlık seçiminde Demokrat başkan adayı Joe Biden'a destek verdiği açıklandı.

ABD'de yaşayan Müslüman seçmenlerin yüzde 69'nun, 3 Kasım başkanlık seçiminde Demokrat başkan adayı Joe Biden'a destek verdiği açıklandı.

Sivil haklar konusunda faaliyet gösteren ülkenin en geniş Müslüman sivil toplum organizasyonlarından Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), "2020 Müslüman Seçmen Başkanlık Seçimi Çıkış Anketi" başlıklı bir çalışma yayımladı.

Buna göre, 59. başkanlık seçimlerinde bir milyondan fazla Müslüman seçmenin oy kullanırken, bu oyların yüzde 69'u Biden'a, yüzde 17'si de Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a gitti.

Çalışmada, 2016 seçimlerinde Müslüman seçmenlerden yüzde 13 oy alan Trump'ın bu seçimlerde oyunu yüzde 4 artırdığının altı çizildi.

CAIR Başkanı Nihad Awad, Müslüman toplumu içinde seçimlere katılımın bu yıl yüzde 84 oranında olduğunu dile getirerek, "Amerikan Müslüman toplumunun, ülkedeki yerel, eyalet ve ulusal seçimlerin sonuçlarını etkileme konusunda kayda değer bir yeri olduğu kabul edildi." tespitini paylaştı.

ABD'de yaklaşık 3 milyon 450 bin Müslüman'ın yaşadığı, ülke nüfusuna oranla bu sayı yüzde 1,1 gibi küçük bir orana denk gelse bile çoğunun "salıncak eyalet" denilen bölgelerde yerleşik olması nedeniyle oylarının etkili olduğu belirtiliyor.

Yahudi seçmenin yüzde 63'ü Biden'ı destekledi

Öte yandan, İsrail Demokrasi Enstitüsünce gerçekleştirilen ankette de ABD'deki diğer azınlık grubu Yahudi seçmenin sandıktaki tercihi soruldu.

Anket sonuçlarına göre, Yahudi seçmenin yüzde 63'ü Biden'a, yüzde 17 oranında da Trump'a oy verdi.

Ankete ilişkin bilgilendirmede, Amerikalı Yahudilerin yüzde 42'sinin, Biden'ın iktidara gelmesi durumunda ABD-İsrail ilişkilerinin zayıflayacağını düşündüğüne de işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

İlgili Haberler

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın annesi 69 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın annesi 69 yaşında hayatını kaybetti
ABD'de başkanlık seçimi - Oy verme
ABD'de başkanlık seçimi - Oy verme
ABD'de başkanlık seçimlerindeki belirsizlik protesto edildi (1)
ABD'de başkanlık seçimlerindeki belirsizlik protesto edildi (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Demir Yıldız Tilbe Türkan Şoray
Spor Okan Buruk Eddie Newton Mbaye Diagne Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de başkanlık seçiminde Müslüman seçmenlerin yüzde 69'u Biden'ı destekledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 19:43:02. #1.15#
title