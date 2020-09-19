ABD'de Başkan Trump ile FBI Direktörü arasında "Antifa" anlaşmazlığı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de Başkan Trump ile FBI Direktörü arasında "Antifa" anlaşmazlığı

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray'ın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chistopher Wray'in dün bir kongre oturumunda "Antifa bir örgüt değil bir ideoloji." sözlerine, "Bu açıklama beni son derece rahatsız etti.

ABD'de Başkan Trump ile FBI Direktörü arasında
19.09.2020 00:11 | Son Güncelleme: 19.09.2020 00:14

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray'ın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chistopher Wray'in dün bir kongre oturumunda "Antifa bir örgüt değil bir ideoloji." sözlerine, "Bu açıklama beni son derece rahatsız etti." ifadeleriyle karşılık verdi.

Wray'in perşembe günü Amerikan Kongresinde katıldığı bir oturumda, Trump'ın terör örgütü olarak tanınacağını açıkladığı Antifa'nın bir örgüt değil ideoloji olduğunu söylemesinin ardından Trump'tan yanıt geldi.

Trump, Minnesota eyaletinde düzenleyeceği miting için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Wray'in dün Kongredeki ifadesinde söylediği birçok konuya katılmadığını belirterek, "Antifa üyeleri kötü insanlar, bunlar birçok insana zarar verdiler. Bunlar suçlu, bunlar anarşist, bunlar ayak takımı, bunlar yağmacı, isyancı." ifadesini kullandı.

Wray'in Antifa hakkında bu ifadelerin hiçbirini kullanmayıp, "bu bir ideoloji" demesini de eleştiren Trump, "Wray'in ifadesi beni rahatsız etti, neden bildiklerini söylemediğini merak ediyorum." dedi.

Trump, Wray'i görevden almayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine, "Birçok seçeneğe bakıyoruz. Onun Kongredeki sorulara verdiği cevapları sevmedim, eminim kendisi de sevmemiştir. Bir noktada benimle aynı fikre geleceğine eminim." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Dildar Baykan
Dildar Baykan
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Halil Sezai Ferhat Göçer Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Can Bartu Mbaye Diagne Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Çocuk Milli Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de Başkan Trump ile FBI Direktörü arasında "Antifa" anlaşmazlığı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 00:22:11. #1.15#
title