ABD'de Barry Fırtınası kasırgaya dönüştü; Louisiana eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi

ABD'de Barry Fırtınası kasırgaya dönüştü; Louisiana eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi

ABD'de yılın ilk tropik fırtınası Barry, hızını arttırarak kasırga seviyesine yükseldi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, saatteki hızı 120 kilometreye bulan Barry, Louisiana eyaleti ve New Orleans kentini etkisi altına alacak

ABD'de Barry Fırtınası kasırgaya dönüştü; Louisiana eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın ilk tropik fırtınası Barry, hızını arttırarak kasırga seviyesine yükseldi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, saatteki hızı 120 kilometreyi bulan Barry, Louisiana eyaleti ve New Orleans kentini etkisi altına alacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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