ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi
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ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan protestolarda Houston'da atlı polis bir göstericiyi ezdi. Polis Departmanı olayın incelendiğini açıkladı.

31.05.2020 20:42 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:04

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd'un ardından çıkan protestolar ülke genelinde devam ediyor. Houston Belediye Binası önündeki Floyd cinayeti eylemleri sırasında atlı polis bir göstericiyi ezdi.

POLİS DEPARTMANI AÇIKLAMA YAPTI

Atlı polis tarafından ezilen kadın Houston Polis Departmanı'na dava açacağını açıkladı. Polis Departmanı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise "Atlı devriye memurlarımızdan birisinin, bir vatandaşı ezdiğini gösteren videonun farkındayız. Şu anda olayın arkasındaki koşulları inceliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Houston'daki eylemlerde 150 kişi tutuklanırken, çok sayıda polis memuru ise yaralandı.

ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi

Kaynak: İHA

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