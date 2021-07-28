ABD'de aşılanmış kişilere kapalı alanlarda yeniden maske kullanması tavsiyesi
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ABD'de aşılanmış kişilere kapalı alanlarda yeniden maske kullanması tavsiyesi

ABD'de aşılanmış kişilere kapalı alanlarda yeniden maske kullanması tavsiyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'de Covid-19 salgınında Delta mutasyonu ve artan vakaların ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) tamamen aşılanmış kişilere halka açık kapalı alanlarda yeniden maske kullanmalarını tavsiye etti.

ABD'de Covid-19 salgınında Delta mutasyonu ve artan vakaların ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) tamamen aşılanmış kişilere halka açık kapalı alanlarda yeniden maske kullanmalarını tavsiye etti. Başkan Biden yönetimi ise federal çalışanlara aşı zorunluluğunu değerlendiriyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) geçtiğimiz mayıs ayında, Covid-19'a karşı tamamen aşılanan kişilerin, özel durumlar haricinde iç ve dış mekanlarda maske ve sosyal mesafe kuralını uygulamasına gerek olmadığını açıklamıştı. ABD'de Covid-19'un Delta mutasyonu nedeni ile artan vakaların ardından CDC, aşılanmış kişilere yönelik maske kullanım kılavuzunu güncelledi. CDC, tamamen aşılanmış ABD'lilere Delta mutasyonunun yüksek olduğu ve hızla yayıldığı bölgelerde halka açık kapalı alanlarda yeniden maske takmasını tavsiye etti.

CDC, "Önemli ve yüksek bulaşma olan bölgelerde, CDC Delta'nın yayılmasını önlemek ve diğerlerini korumaya yardımcı olmak için tamamen aşılanmış kişilerin halka açık kapalı ortamlarda maske takmasını tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı. CDC, ABD eyaletlerinin yüzde 63'ünün Delta mutasyonun yüksek bulaşma oranlarına sahip olduğunu belirtti.

Anaokulundan 12. sınıfa kadar tüm öğrenci ve öğretmenlerin aşı durumlarından bağımsız olarak maske takmalarını da tavsiye eden CDC, çocukların sonbaharda uygun önlemler altında tam zamanlı ve yüz yüze eğitime dönmeleri gerektiğini aktardı.

CDC 13 Mayıs'ta maske kılavuzunu güncellediğinde, Delta mutasyonu ülkede tespit edilen vakaların yüzde 1'ini oluştururken, şuanda tespit edilen vakaların en az yüzde 83'ünü oluşturduğu bildirildi.

BİDEN, FEDERAL ÇALIŞANLARA AŞI ZORUNLULUĞUNU DEĞERLENDİRİYOR

ABD Başkanı Joe Biden CDC'nin maske tavsiyesi ardından yaptığı açıklamada, yönetiminin son derece bulaşıcı olan Delta mutasyonunun yayılmaya devam etmesi nedeni ile federal çalışanlara aşı zorunluluğunun getirilip getirilmeyeceğini değerlendirdiklerini ifade etti. Bir gazetecinin federal çalışanlara aşı zorunluluğu getirip getirmeyeceği sorulan Biden, "Bu şu anda değerlendiriliyor" cevabını verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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