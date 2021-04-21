ABD'de aktivistler korona aşısı olmaya teşvik için uyuşturucu madde dağıtmaya başladı

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ABD'nin başkenti Washington'da uyuşturucu madde aktivistleri, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren ülkede insanları Covid-19 aşısı olmaya teşvik etmek için aşı olanlara uyuşturucu madde dağıtmaya başladı. Belediye başkanlığının verilerine göre şehrin yaklaşık 700 bin kişilik nüfusunun yüzde 30'u aşısının bir ya da iki dozunu oldu.

ABD'de yerel bir uyuşturucu madde savunucusu grubun başlattığı kampanyayla ücretsiz uyuşturucu karşılığında Covid-19 aşısı olmaya teşvik amaçlanıyor.

"KRONİK BEL AĞRIM VAR İYİ GELİYOR"

Aşı için oluşturulan merkezden dozunu ve uyuşturucu maddeyi alıp çıkanlardan biri de Josh Miller. Miller iki nedenden orada olduğunu belirterek "Bir aşımı oldum. İki uyuşturucu madde aldım. Kronik bel ağrım var, iyi geliyor" dedi.

NÜFUSUN YÜZDE 30'U AŞILANDI

Belediye başkanlığının verilerine göre şehrin yaklaşık 700 bin kişilik nüfusunun yüzde 30'u aşının birinci ya da ikinci dozunu oldu. Merkeze gelen Miller ve diğerleri aşısını olduktan sonra aktivist grubun standından uyuşturucu madde alıyor.

"AŞILAR GÜVENLİ MESAJI VERMEK İSTİYORUZ"

Aktivist Adam Eidinger aşı söz konusu olunca bilimi reddeden çok sayıda insan olduğunu belirterek şunları söyledi: "Eğer bu uyuşturucu maddenin bilimsel olarak güvenli olduğunun kanıtlandığına inanıyorsanız, aşıların da güvenli olduğuna inanmalısınız çünkü klinik deneylerde bu kanıtlandı mesajı vermek istiyoruz."