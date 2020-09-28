ABD'de 89 yaşındaki kurye, TikTok sayesinde 92 bin lira bahşiş aldı
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ABD'de 89 yaşındaki kurye, TikTok sayesinde 92 bin lira bahşiş aldı

28.09.2020 07:55 | Son Güncelleme: 28.09.2020 09:26

ABD'de yıllardır kuryelik yapan 89 yaşındaki bir adamın artık çalışmaması gerektiğini düşünen aile ABD'de kapatılması gündemde olan TikTok'tan bağış toplayarak yaşlı adama getirdiği pizzalar için 92 bin lira bahşiş verdi.

ABD'de yıllardır kuryelik yapan Derlin Newey turnayı 89 yaşında vurdu. New York'ta yaşayan Valdez ailesine pizza götüren kurye Newey, 12 bin dolarlık (yaklaşık 92 bin TL) bahşişi kaptı. Valdez ailesi bu bahşişi ise ABD'de kapatılması gündemde olan TikTok uygulaması aracılığıyla topladı.

"NE SÖYLEYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Kibarlığı ve güler yüzüyle tanınan Newey için Valdez ailesi TikTok hesaplarında bir bağış kampanyası başlattı. Newey'in bu kadar çok çalışmaması gerektiğini düşünen aile topladıkları 12 bin doları 'TikTok ailesi' adlıyla imzalı bahşiş çekini Newey'e teslim etti. Newey, "Teşekkürler dışında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yıllardır bu işi yapıyorum. Böyle bir şeyle karşılaşmamıştım" diyerek, yaşadığı olayla ilgili şaşkınlığını dile getirdi.

ABD'de 89 yaşındaki kurye, TikTok sayesinde 92 bin lira bahşiş aldı
ABD'de 89 yaşındaki kurye, TikTok sayesinde 92 bin lira bahşiş aldı
ABD'de 89 yaşındaki kurye, TikTok sayesinde 92 bin lira bahşiş aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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