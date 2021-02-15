ABD'de 68 yıldan sonra gelen özgürlük
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de 68 yıldan sonra gelen özgürlük

15.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:12
ABD'de 68 yıldan sonra gelen özgürlük

ABD'de 15 yaşında cezaevine giren Joseph Ligon, 68 yıl sonra 83 yaşında serbest bırakıldı.

ABD'de 15 yaşında cezaevine giren Joseph Ligon, 68 yıl sonra 83 yaşında serbest bırakıldı. 

Joseph Ligon, 1953'te Philadelphia'da bir grup sarhoş gençle birlikte bir dizi soygun ve saldırıya karıştığı için 15 yaşında ömür boyu hapse mahkum edildi. Ligon mahkemede suçlu olmadığını söylemişti. Ligon'un 2006'dan beri avukatı olan Bradley Bridge, federal mahkemeye giderek müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi. Bridge, "Anayasa, bir çocuğa dayatılan hem minimum hem de maksimum hükümler olmak üzere tüm hapis sürelerini bireyselleştirilmesini gerektiriyor" dedi. Philadelphia Bölge Savcılığı, Bridge'in önergesini Kasım 2020'de kabul etti ve Ligon'un 90 gün içinde yeniden yargılanmasını veya serbest bırakılmasını emretti. Ligon, serbest bırakıldı.


ABD'de 68 yıldan sonra gelen özgürlük
ABD'de 68 yıldan sonra gelen özgürlük

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Demet Şener Emina Jahovic Hüner Coşkuner
Spor Deniz Türüç Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de 68 yıldan sonra gelen özgürlük - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 14:16:02. #1.14#
title