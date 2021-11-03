ABD'de 5-11 yaş grubuna Pfizer-BioNTech aşısı uygulanmasına onay verildi - Haberler
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ABD'de 5-11 yaş grubuna Pfizer-BioNTech aşısı uygulanmasına onay verildi

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
ABD'de 5-11 yaş grubuna Pfizer-BioNTech aşısı uygulanmasına onay verildi

NEW ABD'de Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda uygulanmasına onay verildi.

NEW ABD'de Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda uygulanmasına onay verildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) uzmanları Kovid-19 aşısı Pfizer-BioNTech'in 10 mikrogramlık pediatrik dozunun, ülkede yaşayan 28 milyon 5-11 yaş arası çocuğa yapılmasını uygun buldu.

Pfizer'in milyonlarca doz aşıyı eczanelere göndermeye başladığı ve aşılamanın 3 Kasım'dan itibaren başlayabileceği bildirildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) aşının 5-11 yaş grubunda acil kullanımı için 29 Ekim'de onay vermişti.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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