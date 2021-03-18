ABD'de 30 metre yükseklikte asılı kalan araçtan kurtuluş kamerada
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ABD'de 30 metre yükseklikte asılı kalan araçtan kurtuluş kamerada

18.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:12
ABD'de 30 metre yükseklikte asılı kalan araçtan kurtuluş kamerada

ABD'nin Idaho eyaletinde kamyonet sürücüsü, köprü üzerinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, 30 metre yükseklikte saatlerce asıldı kaldı.

ABD'nin Idaho eyaletinde kamyonet sürücüsü, köprü üzerinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, 30 metre yükseklikte saatlerce asıldı kaldı.

ABD'nin Idaho eyaletinde içinde 60'lı yaşlarda bir çift ve iki köpeğin bulunduğu bir kamyonet köprüde seyir halinde gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çarpmanın etkisiyle bariyeri kıran kamyonet 30 metre yükseklikte saatlerce asılı kaldı.

SAATLERCE BEKLEDİLER 

Yaşlı çift ve iki köpeği ölümden kurtaran ise yol üzerindeki güvenlik zinciri olduğu belirtildi. Olay yerine gelen Idaho Arama Kurtarma Departmanı yetkilileri, köprüde kamyonetin içinde asılı halde mahsur kalan yaşlı çift ve köpekler için seferber oldu. Yerel medya, yaşlı çiftin bir kaç saatten fazla üst geçitte beklediğini ve kurtarma çalışmaların 1 saat sürdüğünü aktardı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşlı çiftin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, köpeklerin ise güvenli bir yere bırakıldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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