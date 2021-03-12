ABD'de 3 pitbull dehşet saçtı! Gördükleri küçük köpeği saniyeler içinde parçaladılar

ABD'de 3 pitbull yolda gördükleri küçük köpeğe saldırdı. Köpeği saniyeler içinde öldüren 3 pitbull sahipleri olduğu düşünülen kişi tarafından engellenemedi. Olaya müdahale eden polisler cop kullanarak hayvanları durduramayınca, silah ile vurmak zorunda kaldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles şehir merkezinde meydana geldi.

KÖPEKLERİ DURDURMADADI

Üç pitbull tarzı köpek gördükleri küçük köpeğe ve sahibine saldırdı. Küçük köpeği saniyeler içinde öldüren pitbulları durdurmaya çalışan ve köpeklerin sahibi olduğu düşünülen şahıs ise başarılı olamadı.

POLİSLER SİLAH KULLANMAK ZORUNDA KALDI

Olay yerine gelen Los Angeles polisi pitublları durdurabilmek için ilk önce coplarını kullandı. Köpeklere defalarca vuran polisler başarılı olamayınca silahlarını çıkartıp köpekleri vurdu.

OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Polis departmanı tarafından yapılan açıklamada köpeklerin sadece insan hayatını korumak için vurulduğu söylendi. Pitbulların sahibi, dedektiflere köpeklerinin normalde iyi huylu ve eğitimli olduğunu ve çağrıldığında geleceğini söyledi.

GÖRGÜ TANIĞI KÜÇÜK KÖPEĞİN SANİYELER İÇİNDE ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Öte yandan çevrede bulunan bir görgü tanığı ise, pitbulların küçük köpeği görür görmez saldırmaya başladığını ve onu saniyeler içinde öldürdüğünü belirtti. Öte yandan 3 pitbulldan 2'si hayatını kaybederken, biri tedavi altına alındı. Saldırıya uğrayan köpeğin sahibi de hastanede tedavi altına alındı.