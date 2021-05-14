ABD'de 2 yaşındaki çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

ABD'de 2 yaşındaki çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu

ABD'de 2 yaşındaki çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu
Haberler.com - Haberler | Dünya

ABD'de 2 yaşında bir çocuk, komodinin üzerinden aldığı bir tabancayla 25 yaşındaki babasını kafasından, 22 yaşındaki annesini ise bacağından vurdu. Silahın geri tepmesi sonucu küçük çocuk da yaralanırken, trajik olay sırasında odada 3 haftalık başka bir bebeğin daha olduğu öğrenildi. Ailenin üç üyesinin de hastaneye kaldırıldığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

ABD'de 2 yaşındaki bir çocuk, komodinin üzerinden aldığı bir tabancayla ebeveynlerine ateş etti. Maine eyaletinde 12 Mayıs sabahı gerçekleşen olayda 25 yaşındaki baba kafasından, 22 yaşındaki anneyse bacağından vuruldu.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Sagadahoc County Şerifi Joel Merry, küçük çocuğun da silahın geri tepmesi sonucu yaralandığını bildirdi. New York Post, ailenin üç üyesinin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktardı.

"OLAY TRAJİK BİR ŞEKİLDE SONLANABİLİRDİ"

"Çocuğun silahı nasıl aldığını ve ateşlediğini fazlasıyla merak ediyoruz" diyen Merry, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay araştırılıyor. Yaşananlar tedirgin edici olsa da daha trajik bir şekilde sonlanabilirdi."

ODADA 3 HAFTALIK BAŞKA BİR BEBEK DAHA VARDI

Odada 3 haftalık başka bir bebeğin daha olduğu görüldü. Yetkililer küçük çocuğun, aileyle birlikte yaşayan ancak olay sırasında evde olmayan büyükannesine teslim edildiğini söyledi.

Picasso'nun 'Pencerenin yanında oturan kadın' tablosu 103 milyon dolara satıldı
Picasso'nun 'Pencerenin yanında oturan kadın' tablosu 103 milyon dolara satıldı
ABD'de koronavirüs aşısı yaptırmayı teşvik için 8.5 milyon liralık piyango başlatıldı
ABD'de koronavirüs aşısı yaptırmayı teşvik için 8.5 milyon liralık piyango başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Kenan Doğulu Caner Cindoruk
Spor Diego Ali Koç Arda Turan Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de 2 yaşındaki çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 11:30:20. #1.15#

title