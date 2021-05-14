ABD'de 2 yaşındaki çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu

ABD'de 2 yaşında bir çocuk, komodinin üzerinden aldığı bir tabancayla 25 yaşındaki babasını kafasından, 22 yaşındaki annesini ise bacağından vurdu. Silahın geri tepmesi sonucu küçük çocuk da yaralanırken, trajik olay sırasında odada 3 haftalık başka bir bebeğin daha olduğu öğrenildi. Ailenin üç üyesinin de hastaneye kaldırıldığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.