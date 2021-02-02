ABD'de 2 FBI ajanı çıkan silahlı çatışmada vurularak öldürüldü
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ABD'de 2 FBI ajanı çıkan silahlı çatışmada vurularak öldürüldü

02.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:29

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County'deki Sunrise şehrinde yerel saatle 06.00 sularında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, 2 FBI ajanı hayatını kaybederken, 3 FBI ajanı ise yaralandı.

FBI Miami Özel Ajanı Michael D. Leverock ve Sözcü Jim Marshall olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ajanlara federal mahkeme kararıyla çocuklara yönelik şiddet suçu ile ilgili bir dairede arama yaptıkları sırada silahlı saldırı yapıldığını ifade etti. Açıklamada, 2 ajanın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu aktarılırken, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Sunrise Polisi sözcüsü Otishia Browning-Smith ise yaptığı açıklamada, Sunrise'daki Water Terrace Apartman kompleksinde saldırının gerçekleştiğini ifade etti.

BÖLGE SAKİNLERİNE EVDE KALMALARI YÖNÜNDE UYARI YAPILDI

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, bölge sakinlerine evlerinde kalmaları konusunda uyarı yapıldı.

ABD'de 2 FBI ajanı çıkan silahlı çatışmada vurularak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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