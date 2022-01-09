Son dakika... ABD'de 19 katlı apartmanda yangın: 54 yaralı - Haberler
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Son dakika... ABD'de 19 katlı apartmanda yangın: 54 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ABD'nin New York kentinde 19 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında 54 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin New York kentinde 19 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında 54 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin New York kentinde bulunan Bronx bölgesinde 19 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında ilk belirmelere göre can kaybı olmadığı ve en az 54 kişinin yaralandığı bildirildi.

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) tarafından yapılan açıklamada, yangına yaklaşık 200 itfaiyeci ile müdahale edildiği belirtildi.

(İHA)

Son dakika... ABD'de 19 katlı apartmanda yangın: 54 yaralı

Son dakika... ABD'de 19 katlı apartmanda yangın: 54 yaralı

Son dakika... ABD'de 19 katlı apartmanda yangın: 54 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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