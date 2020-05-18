ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti
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ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de son rakamlar açıklandı. Buna göre, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 854 artarak 90 bin 996'ya yükseldi.

18.05.2020 17:12 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:16

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle (Kovid-19) en fazla ölümün kayda geçtiği ABD'de bilanço giderek ağırlaşıyor. ABD'de 18 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 854 artarak 90 bin 142'ye yükseldi.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 529 BİNİ AŞTI

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 803 artarak 1 milyon 529 bin 144'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 854 artarak 90 bin 996'ya yükseldi.

ABD'yi sırasıyla 290 bin 678 vaka ile Rusya, 277 bin 719 vaka ile İspanya ve 244 bin 52 vaka ile Brezilya izliyor.

NEW YORK'TA 28 BİN 325 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 359 bin 847 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 325 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 148 bin 197 vakayla New Jersey ve 94 bin 191 vakayla Illinois takip ediyor. ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 12 milyona yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı 346 bini geçti.

ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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