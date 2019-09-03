ABD'de 14 yaşında bir çocuk 5 aile üyesini vurarak öldürdü

ABD'de 14 yaşında bir çocuk 5 aile üyesini vurarak öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 yaşında bir çocuk Alabama eyaletindeki evlerinde 5 aile üyesini vurarak öldürdü

03.09.2019 15:23
ABD'de 14 yaşında bir çocuk 5 aile üyesini vurarak öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 yaşında bir çocuk Alabama eyaletindeki evlerinde 5 aile üyesini vurarak öldürdü.


Limeston Bölge Şerifi'nden yapılan açıklamada pazartesi gecesi meydana gelen hadiseden sonra ismi açıklanmayan kişinin silahı atarak polisi aradığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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