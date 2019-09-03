ABD'de 14 yaşında bir çocuk 5 aile üyesini vurarak öldürdü
Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 yaşında bir çocuk Alabama eyaletindeki evlerinde 5 aile üyesini vurarak öldürdü
03.09.2019 15:23
Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 yaşında bir çocuk Alabama eyaletindeki evlerinde 5 aile üyesini vurarak öldürdü.
Limeston Bölge Şerifi'nden yapılan açıklamada pazartesi gecesi meydana gelen hadiseden sonra ismi açıklanmayan kişinin silahı atarak polisi aradığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com