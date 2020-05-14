ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.

ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
14.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:15

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunan ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 432 BİNİ AŞTI

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 918 artarak 1 milyon 432 bin 86'ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.

ABD'yi sırasıyla 272 bin 646 vaka ile İspanya, 252 bin 245 vaka ile Rusya ve 233 bin 151 vaka ile İngiltere izliyor.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGE NEW YORK OLDU

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Eyalette şimdiye kadar 350 bin 848 kişi virüse yakalandı, 27 bin 290 kişi ise hayatını kaybetti.

New York'u 142 bin 861 vakayla New Jersey ve 84 bin 698 vakayla Illinois takip ediyor.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 310 BİN 383'E YÜKSELDİ

ABD'de şimdiye kadar koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 10 milyon 287 bini aşarken, iyileşen hasta sayısı 310 bin 383 oldu.

ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Dünya Manşet

Haberler

Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu Haber
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum Haber
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir Haber
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Doktorluğa dönen güzellik kraliçesini hastanede yıkan manzara
Doktorluğa dönen güzellik kraliçesini hastanede yıkan manzara
Milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor
Milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor
Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi
Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Yusuf Aslan Donald Trump Fahrettin Koca
Magazin Sezen Aksu Pınar Altuğ Ersin Korkut Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Gökhan Gönül Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Türk Kadın Adana İstifa
Şu an buradasınız: ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 18:18:48. #1.15#
title