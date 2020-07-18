ABD'de 110 yıl sonra ilk defa bir siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu ABD Hava Kuvvetleri, 110 yıllık tarihinde ilk defa siyahi kadın bir pilotu bünyesine aldı. Teğmen Madeline Swegle, ABD Hava Kuvvetleri'nde ilk siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu.

ABD Deniz Hava Eğitim Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teğmen Madeline Swegle Taktik Havacı havacı müfredatını tamamladı. Bravo" ifadeleri kullanıldı. BİRÇOK SAVAŞ UÇAĞINI KULLANABİLECEK Böylelikle ABD Hava Kuvvetleri, 110 yıllık tarihinde ilk defa siyahi kadın bir pilotu bünyesine aldı. Swegle, gördüğü eğitim kapsamında F/A-18E/F Super Hornet, F-35C Joint Strike Fighter, EA-18G Growler tipi savaş uçaklarını kullanabilecek. Kaynak: DHA