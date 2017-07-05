ABD Büyükelçiliği'nin MİT TIR'ları Açıklamasına Savcılıktan Jet Yanıt

ABD Büyükelçiliği MİT TIR'ları iddianamesine ilgili "Türk yetkililerle temas halindeyiz. Savcılıktan bilgi talebi bulunulmamış, iletişime geçilmemiştir." açılamasına savcılıktan yanıt geldi. Savcılık, "30 Haziran'da talep yazısı gönderdik." dedi.

BUGÜN SAAT 15:26'DA BÜYÜKELÇİLİK TESLİM ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, ABD Büyükelçiliğine MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin iddianameyle ilgili gönderilen bilgi talebi yazısının bugün saat 15.26 itibarıyla Büyükelçilik tarafından teslim alındığını bildirdi." dedi.

İŞTE BAŞSAVCI FİDAN'IN GÖNDERDİĞİ YAZI ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Elçilikten yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

"'MİT TIR'larının durdurulması' olayları sırasında, ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun Fethullah Gülen'e yakın kişiler tarafından telefonla arandığına dair basında çıkan haberleri takip etmekteyiz. Basında yer alan haberlerin aksine, bu hususla ilgili olarak büyükelçilik ve başkonsolosluktan herhangi bir bilgi talebinde bulunulmamış ya da savcı tarafından bu temsilciliklerimizle iletişime geçilmemiştir. Büyükelçilik ve başkonsolosluk, söz konuusu iddiaları doğrular nitelikte hiçbir bilgiye sahip değildir. ABD Adalet Bakanlığı ve ABD'nin diğer ilgili kurumları, geçtiğimiz yıl meydana gelen darbe girişiminin araştırılması ve faillerin adalete teslim edilmesi hususunda Türk mevkidaşlarıyla yakın iletişim halinde çalışmaya devam edecektir" denildi.

BAŞSAVCI FİDAN, "ABD ELÇİLİĞİNE YAZI İLE SORDUK" DEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yeni iddianame kapsamında, FETÖ'nün "sivil imamı" olduğu belirtilen 2 şüphelinin olaydan sonra ABD Büyükelçiliği ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile telefon irtibatları bulunduğunun tespit edildiği, bu kurumlara gönderilen yazılarla görüşme içeriklerinin ne olduğunun sorulduğunu açıklamıştı.