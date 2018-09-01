ABD Büyükelçiği'ne Yönelik Silahlı Saldırının Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

ANKARA'da 20 Ağustos'ta ABD Büyükelçiliği'ne bulundukları araçtan silahla ateş açan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen 4 kişi adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ ANKARA,