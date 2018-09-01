ABD Büyükelçiği'ne Yönelik Silahlı Saldırının Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi
ANKARA'da 20 Ağustos'ta ABD Büyükelçiliği'ne bulundukları araçtan silahla ateş açan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen 4 kişi adliyeye sevk edildi.
ANKARA'da 20 Ağustos'ta ABD Büyükelçiliği'ne bulundukları araçtan silahla ateş açan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen 4 kişi adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi
Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ ANKARA,