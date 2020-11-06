ABD başkanlık seçiminde oy sayım merkezine saldırı planlandığı iddia edildi
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ABD başkanlık seçiminde oy sayım merkezine saldırı planlandığı iddia edildi

06.11.2020 10:14 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:17
ABD başkanlık seçiminde oy sayım merkezine saldırı planlandığı iddia edildi

ABD'de Philadelphia polisi, kıran kırana devam eden seçimlerde oyların sayıldığı Pennsylvania Kongre Merkezi'ne saldırı planlandığı iddiasının araştırıldığını açıkladı.

Polis temsilcisi yerel polise Hummer marka jip içerisinde silahlı kişilerin Virginia'dan Philadelphia'ya doğru yola çıktığı bilgisinin ulaştığını söyledi. Söz konusu araç ve silahla birlikte bir kişi göz altına alındı.

ABD başkanlık seçiminde oy sayım merkezine saldırı planlandığı iddia edildi
Silahlı olduğu açıklanan bir kişi gözaltına alındı.

TRUMP HİLE YAPILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Posta yoluyla gönderilen oyların sayımının devam ettiği Pennsylvania'da hem Başkan Donald Trump hem de Demokrat Partili rakibi Joe Biden yanlıları çeşitli gösteriler düzenlemişti.

Trump delil göstermeden posta yoluyla kullanılan oylarda hile yapılabileceğini iddia etmişti. Uzmanlar bu ihtimalin çok düşük olduğunu dile getiriyor.

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