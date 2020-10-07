ABD Başkanı Trump'ın üst düzey politika danışmanı Stephen Miller koronavirüs olduğunu açıkladı
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ABD Başkanı Trump'ın üst düzey politika danışmanı Stephen Miller koronavirüs olduğunu açıkladı

07.10.2020 11:00 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:26
ABD Başkanı Trump'ın üst düzey politika danışmanı Stephen Miller koronavirüs olduğunu açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından Beyaz Saray'da günden güne vaka artışı sürerken, son olarak Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller'ın da testinin "pozitif" çıktığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından Beyaz Saray'da günden güne vaka artışı sürerken, son olarak Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller'ın da testinin "pozitif" çıktığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından Beyaz Saray'da Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller'ın da testinin "pozitif" çıktığı bildirildi. Stephen Miller yaptığı açıklamada, "Son 5 gündür uzaktan çalışıyorum ve kendimi karantinaya aldım, düne kadar her gün testlerim negatifti. Bugün, COVID-19 testim pozitif ve karantinadayım" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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