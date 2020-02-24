ABD Başkanı Trump, ilk resmi ziyareti için Hindistan'da

24.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:10

ABD Başkanı Donald Trump, ilk resmi ziyareti kapsamında Hindistan'a geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Hindistan'ın Ahmedabad kentine geldi. Başkanlık uçağı Air Force One ile Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'na inen ABD Başkanı Trump ve Melania, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılandı.

Trump'ın ziyareti kapsamında 110 bin kapasiteli Motera kriket stadyumunda bir karşılama töreni düzenlenecek. Stadyumda toplanan birçok kişi, "Namaste Trump" yazılı beyaz şapkalarla Trump'ı selamlayacak. Ayrıca, stadyumdaki etkinlik kapsamında yüzlerce kişiye Trump'ın karton maskeleri dağıtıldığı belirtildi. Trump ve Modi'nin stadyumda konuşma yapması bekleniyor.

Trump'ın ziyareti dolayısıyla Ahmedabad'da birçok yol trafiğe kapatıldı. Dükkanlar kepenk indirdi ve birçok yere polis konuşlandırıldı. Trump'ın araç konvoyu geçerken yol kenarındaki dansçılar gösteri yaparken Hindistan halkı da sevgi gösterisinde bulundu.

Trump Ahmedabad'daki temaslarının ardından, Agra şehrindeki Tac Mahal'i ziyaret edecek sonrasında ise başkent Yeni Delhi'ye geçerek Hindistanlı yetkililer ve iş dünyasından insanlarla bir araya gelecek.

Trump'ın ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki ticari anlaşmazlıklarla ilgili görüşmeler gerçekleştirilmesi ve savunma alanında 2.6 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA