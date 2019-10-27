ABD Başkanı Trump: "DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi ölü ele geçirildi"

ABD Başkanı Trump: "DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi ölü ele geçirildi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamas WASHİNGTON - ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.

27.10.2019 17:11
ABD Başkanı Trump:

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamas WASHİNGTON - ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Kaynak: AA

VİDEO: ABD Başkanı Trump: "DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi ölü ele geçirildi"
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