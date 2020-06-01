ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir? ABD Başkanı Donald Trump'ın, Minneapolis eyaletinde siyahi vatandaş George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolara destek veren Antifa Hareketi'ni terör örgütü ilan edeceğini açıkladı. Peki Antifa nedir? Ne zaman, ne amaçla kuruldu?

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin'in 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd'u diziyle dakikalarca boğazına basarak öldürmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde şiddet artıyor. Kısa sürede tüm ülkeye yayılan gösterilerde Anti-faşist hareket de (Antifa) destek verdi.

TRUMP, ANTİFA'YI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDECEK

ABD Başkanı Donald Trump ise, dün yaptığı açıklamada gösterilere destek veren Antifa'yı terör örgütü ilan edeceğini ifade etmişti. Peki Antifa nedir? Ne zaman, ne amaçla kuruldu? Antifa ile ilgili merak edilenler.

ANTİFA NEDİR?

Antifa'nın (Anti-faşist ya da Anti-faşist hareketin kısaltması) kolaylıkla sol eğilimli olarak nitelendirilebilir.

Pek çok üye ırkçılık ve cinsiyetçiliğin her türüne ve Trump'ın canlandırdığı milliyetçilik, göçmen karşıtlığı ve Müslüman karşıtlığına güçlü bir şekilde karşı çıkıyor.

Ancak isimlerinin işaret ettiği gibi, Antifa daha çok sol politikaları desteklemek yerine aşırı sağcı ideolojiyle mücadele etmek üzerine kurulu. Ana akım solun tersine, seçimleri kazanmak veya yeni kanunların yürürlüğe konması için geleneksel araçlarla güç kazanmanın peşinde değiller.

Antifa, hükümete de kapitalist sisteme de karşı. Yöntemleri ise sıklıkla anaakım sol hareketlerden ziyade anarşistlerle bağdaştırılıyor. Antifa mala zarar verme ve bazen fiziksel şiddet olmak üzere militanca protesto yöntemlerine yönelebiliyor.

KÖKENLERİ NEREDEYSE NAZİ PARTİSİ DÖNEMİNE KADAR GİDİYOR

Aşırı sağ gibi, dünya çapındaki Antifa üyeleri farklı grupların bileşiminden oluşuyor, ancak en aktif olan gruplar ABD, İngiltere ve Almanya'da bulunuyor.

Almanya'daki hareket 1932 yılında, hızla yükselen Nazi partisine karşı koyacak aşırı solcu militan bir grup oluşturmak üzere kuruldu. Hitler'in parlamentonun kontrolünü sağlaması üzerine 1933 yılında dağıldı ve Berlin Duvarı'nın çökmesinden sonra 1980'lerde neo-Nazilere yanıt olarak yeniden ortaya çıktı.

Charlottesville'deki olaylarda hayatını kaybeden 32 yaşındaki Heather Heyer'in fotoğrafı

Başkan Trump'ın seçilmesi, Black Lives Matter (Siyahların Yaşamları Değerlidir) hareketi ve farklı anarşist gruplar ile ilişkili olan Antifa hareketi için bir mihenktaşı niteliğinde gibi görünüyor.

Anti-faşist ve anarşist, 'It's going down' (Çöküyor) isimli haber sitesini yönetenlerden James Anderson'a göre, Trump'ın seçilmesinden bu yana siteye ilgi arttı. 2015'te günde 300 kez tıklanan internet sitesi, bugün 10 ila 20 bin arasından tıklanıyor.

Charlottesville'de Cumartesi günü meydana gelen olaylardan sonraysa, sitenin Twitter hesabı 2 bin yeni takipçi kazandı. Trump'ın seçilmesinden bu yana ilgi artmış olabilir. Ancak Antifa'nın kaç aktif üyesinin olduğunu bulmak imkansız. Aşırı sağcılar gibi, Antifa'nın bileşenleri de sıkı bir örgüttsel yapıyla birbirine bağlı değil. Reddit'in yanı sıra Twitter ve Facebook gibi sosyal medya ağları üzerinden organize oluyorlar.

2017 CHARLOTTESVİLLE OLAYLARI VE ANTİFA

Üç yıl öce ABD'nin Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde Amerikan İç Savaşı dönemindeki ayrılıkçı Konfederasyon ordusunun generallerinden Robert E. Lee'ye ait heykelin kaldırılması planına karşı aşırı sağcılar sokaklarda gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Aşırı sağcı gruplara karşı, Antifa da sokaklara çıkmış ve karşı gösteriler düzenlemişti.

ANTİFA'YI "TERÖR ÖRGÜTÜ" OLARAK SINIFLANDIRMA ÇAĞRILARI

Antifa, uzun süredir sağ eğilimli internet siteleri ve muhafazakâr kişiler arasında popüler bir konu haline gelmiş durumda.

Amerikalı, muhafazakâr blog yazarı ve yorumcu Erick Erickson, "Antifa ve beyazların üstünlüğünü savunanlar aynı paranın iki yüzü gibiler. Charlottesville'de hayatını kaybeden kişi, bir neo-Nazi yüzünden öldü ancak Antifa yüzünden de onlarca kişi kanlar içinde kaldı" diyor.

ABD Başkanı Trump da Minneapolis'de başlayığ ülke geneline yayılan sokak gösterilerinin ardından Antifa'nın 'terör örgütü' ilan edileceğini söyledi.