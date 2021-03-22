ABD Başkanı Biden, Putin'in çevrim içi görüşme talebini reddetti
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ABD Başkanı Biden, Putin'in çevrim içi görüşme talebini reddetti

22.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:48

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son dönemde 'katil' gerginliği yaşadığı ABD Başkanı Joe Biden'a yaptığı çevrim içi görüşme teklifinin ABD tarafınca kabul edilmediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in 19 Mart veya 22 Mart'ta Biden ile birikmiş ikili sorunları ve stratejik istikrar konularını tartışmak üzere kamuoyuna açık çevrim içi yöntemle görüşme talebini ABD'nin desteklemediği belirtildi.

Açıklamada, "Rus-Amerikan ilişkilerinde, Washington'ın hatasıyla oluşan çıkmazdan kurtuluş yolu bulmak için bir fırsat daha kaçırıldı. Bunun sorumluluğu tamamen ABD'ye aittir." ifadelerine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin-Biden görüşmesi olasılığına ilişkin, "Bugün görüşme planlarda yok. Anladığım kadarıyla Amerikan tarafı hazır değildi." dedi.

BİDEN-PUTİN ARASINDAKİ GERİLİM

ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Biden'a "sağlık" dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz." ifadesini kullanmıştı.

Putin, Biden'a çevrim içi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif etmişti.

ABD Başkanı Biden, Putin'in çevrim içi görüşme talebini reddetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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