ABD Başkanı Biden'ın "seçimlere müdahale" suçlamasına Rusya'dan yanıt: Dezenformasyon, düzmeceler dizgesi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine çok sert açıklamalarda bulunmuştu. "Bence, Rusya'nın lideri Putin bir katil" ifadesini kullanan Biden'a Moskova'dan yanıt gecikmemiş, Washington'daki Büyükelçi ülkeye çağrılmıştı. ABD istihbaratının ülkedeki seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamalara bir yanıt da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan geldi. Zaharova, iddialar için "dezenformasyon, düzmeceler dizgesi" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine bugün çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Biden, ABC News'e verdiği röportajda sert bir şekilde Rusya ve Putin'i hedef almış, "Bence, Rusya'nın lideri Putin bir katil" demişti. ABD Başkanı Biden ayrıca, "Moskova, seçimlere karıştığı için bedel ödeyecek" ifadesinde bulunmuş, bunun ne olacağına ilişkin soruya ise ABD Başkanı, "Kısa süre içinde göreceksiniz" yanıtını vermişti.

BÜYÜKELÇİ İSTİŞARE İÇİN ÜLKEYE ÇAĞRILDI

Washinton ile Moskova hattında gerileme yol açan ABD Başkanı Biden'ın sözleri üzerine Moskova yönetimi, ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov'u istişarelerde bulunmak üzere Rusya'ya çağırdığını duyurdu. Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi. Zaharova açıklamada, "Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD ile ilişkiler bağlamında ne yapılacağını ve nereye taşınacağını analiz etmek üzere istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağırıldı" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova

"MUAZZAM BÜTÇELERİ HAKLI ÇIKARMAK İSTİYORLAR GİBİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD istihbaratının açıkladığı rapora, "sıradaki yalan, dezenformasyon, düzmeceler dizgesi" şeklinde tepki gösterdi.

ABD istihbaratının, ülkedeki seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamaları Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna değerlendirdi. Zaharova, "Sanki Amerikan gizli servisleri bu tür belgelerle varlıklarını ve faaliyetleri için tahsis edilen muazzam bütçeleri haklı çıkarmak istiyorlar gibi" dedi.

"TAMAMEN DAYANAKSIZ VE HİÇBİR KANIT İÇERMİYOR"

Amerikan istihbaratının birkaç yıldır, müdahale olasılığından endişe duyduğu; müdahale olduğu ya da planlandığını tespit ettiği yönünde 'aynı şeyleri tekrarlayıp durduğunu' anımsatan sözcü, "Amerikan vergi mükellefinin ödediği parayla çoktandır şunu söylemeliydiler: 'Amerikalılar rahat uyuyun, biz sizi koruyoruz.' Bu yüzdendir bu rapor kabul edilmiyor; çünkü bu, sıradaki yalan, dezenformasyon, düzmeceler dizgesi" dedi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, 16 Mart Salı günü, Rusya'nın ABD'deki 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığı iddiasının yer aldığı bir rapor yayınladı. Kremlin ise rapor hakkında 'tamamen dayanaksız ve hiçbir kanıt içermiyor' değerlendirmesinde bulunmuştu.